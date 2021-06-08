Глава УАФ: на форме сборной Кипра есть карта, любые претензии на эту тему — абсурдны

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко после товарищеского матча с Кипром (4:0) вновь высказался на тему формы сборной Украины на Евро-2020, на которой изображён полуостров Крым.

«Благодарен нашим кипрским друзьям за качественный спарринг сборной Украины и продуктивную встречу с моим кипрским коллегой, членом совета ФИФА Георгиосом Кумасом. Кстати, на форме сборной Кипра есть и карта этого государства. Поэтому любые претензии на эту тему абсурдны», — написал Павелко в своём «фейсбуке».

Ранее сборная Украины представила форму на Евро-2020. На груди формы изображен контур территории страны, который включает в себя полуостров Крым. В его центре расположился герб сборной Украины. В Госдуме России призвали УЕФА запретить эту форму, назвав это политической провокацией.