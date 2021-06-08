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«Фиорентина» хочет подписать Сержиу Оливейру из «Порту»

«Фиорентина» хочет подписать Сержиу Оливейру из «Порту»
Кирилл Горбачинский
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Полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра может продолжить карьеру в Италии. Об этом в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, на 29-летнего португальца претендует «Фиорентина», которая готова заплатить за игрока € 16-17 млн. Португальский клуб при этом хочет получить € 20 млн.

В завершившемся сезоне Сержиу Оливейра провёл 48 матчей за «Порту», на его счету 20 голов и семь результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в € 19 млн. Ранее Оливейра выступал за греческий ПАОК, французский «Нант», бельгийский «Мехелен» и португальские «Пасуш де Феррейра», «Пенафиел» и «Бейра-Мар».

В завершившейся Серии А «Фиорентина» с 40 очками заняла 13-е место в турнирной таблице.

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