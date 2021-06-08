Анчелотти хочет видеть Локателли в «Реале»

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, новый главный тренер «Реала» Карло Анчелотти обратился к руководству клуба с просьбой составить конкуренцию «Ювентусу» и другим командам в борьбе за подписание 23-летнего итальянца.
Контракт Локателли с «Сассуоло» рассчитан до лета 2023 года. В сезоне-2020/21 опорный полузащитник провёл 34 матча на клубном уровне, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
Анчелотти подписал трёхлетний контракт с «Реалом» в начале июня. Наставник уже тренировал «сливочных» с 2013 по 2015 год. В своём первом сезоне в клубе он привёл мадридцев к победе в Лиге чемпионов, которая стала для них 10-й в истории и первой с 2002 года. После ухода из команды Карло возглавлял «Баварию» и «Наполи», а в 2019 году пришёл в «Эвертон».
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