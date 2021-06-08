«ПСЖ» предложил Доннаруме € 10 млн в год плюс € 2 млн бонусов

«ПСЖ» обсуждает детали соглашения с вратарём «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой. Как сообщает в «Твиттере» журналист Николо Скира, итальянцу предложен контракт до 2026 года, зарплата составит € 10 млн в год плюс € 2 млн в качестве бонусов.

«Милан», в свою очередь, предлагал вратарю € 7 млн в год и € 1 млн в виде бонусов.

Ранее технический директор «Милана» Паоло Мальдини подтвердил, что Доннарумма покинет клуб на правах свободного агента в июле 2021 года. Также сообщалось, что Доннарума может перейти в лондонский «Челси».

В завершившемся сезоне-2020/2021 Доннарумма провёл за «Милан» 48 встреч, в которых пропустил 54 гола, отыграв 15 матчей на ноль. Его трансферная стоимость оценивается в € 60 млн. Доннарумма выступает за основной состав «Милана» с 2015 года.