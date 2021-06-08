Полузащитник Хакан Чалханоглу может продлить контракт с «Миланом», истекающий этим летом.

Как сообщает журналист Николо Скира, футболист вместе с агентом Гордоном Стипичем склоняются к тому, чтобы принять предложение «россонери». «Милан» предлагает € 4 млн в год и бонусы.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб не намерен улучшать предложение. В минувшем сезоне Чалханоглу провёл 33 игры в Серии А и забил четыре гола.

В мае «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» прорабатывает вариант с подписанием игрока. Главный тренер петербургской команды Сергей Семак очень заинтересован в подписании атакующего полузащитника. Чалханоглу выступает за «Милан» с 2017 года. Ранее он играл за «Байер», «Гамбург» и «Карлсруэ». Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 35 млн.