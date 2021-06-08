«Аталанта» ведёт переговоры о подписании японского защитника Томиясу

Итальянская «Аталанта» планирует подписать японского защитника «Болоньи» Такэхиро Томиясу. Об этом в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, клуб из Бергамо предлагает футболисту пятилетний контракт.

В завершившемся чемпионате Италии 22-летний Томиясу сыграл за «Болонью» в 31 матче (все в основе), забил два гола и заработал четыре жёлтые карточки. Ранее футболист выступал за бельгийский «Сент-Трюйден» и японский клуб «Ависпа Фукуока». В сборную Японии вызывается с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 20 млн. Контакт Томиясу с «Болоньей» действует до 2024 года.

В прошедшем сезоне «Аталанта» с 78 очками заняла третье место в Серии А, оставшись в зоне Лиги чемпионов, а «Болонья» с 41 очков заняла 12 место.