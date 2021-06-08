«Динамо» интересуется защитником «Вероны» Гюнтером

Московское «Динамо» интересуется центральным защитником итальянской «Вероны» Кораем Гюнтером. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, первым выбором для москвичей по-прежнему является защитник «Кальяри» Диего Годин, однако уругваец хочет остаться в Италии.
26-летний Корай Гюнтер выступает за «Верону» с 2019 года. В завершившемся сезоне Серии А немец провёл за клуб 27 матчей (21 в основе), отдал две голевые передачи и заработал четыре жёлтые карточки. Ранее он выступал за «Дженоа», «Галатасарай» и «Боруссию» Дортмунд.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 5 млн. Контакт Гюнтера с «Вероной» действует до 2023 года.
Ранее сообщалось, что «Динамо» близко к договорённости по трансферу нападающего Марко Арнаутовича. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
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