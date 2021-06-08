Шакири может покинуть «Ливерпуль» после Евро, к игроку проявляет интерес «Лацио»
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Швейцарский полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири может покинуть клуб после чемпионата Европы-2020. Об этом в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, в приобретении футболиста заинтересован римский «Лацио».
29-летний Шакири выступает за мерсисайдцев с 2018 года. Ранее он играл за «Сток Сити», «Интер», «Баварию» и «Базель». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 12 млн. У футболиста действует контракт с «Ливерпулем» до 2023 года.
В завершившемся сезоне АПЛ Шакири провёл 14 матчей (5 в основе), отдал две результативные передачи и получил две жёлтые карточки. «Ливерпуль» с 69 очками занял третье место в турнирной таблице и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.
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