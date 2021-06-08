Гол и празднование Зинченко — в видеообзоре разгромной победы сборной Украины

Сборная Украины разгромила национальную команду Кипра в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе «Металлист» в Харькове и завершилась со счётом 4:0.
На 36-й минуте красную карточку за фол последней надежды получил форвард киприотов Андреас Панайоту. Нападающий хозяев Андрей Ярмоленко с пенальти аккуратно пробил в нижний угол ворот. В добавленное время полузащитник Александр Зинченко тоже реализовал пенальти и посвятил празднование своей жене, которая ждёт ребёнка. На 59-й минуте форвард Роман Яремчук довёл счёт до разгромного после красивой комбинации. Спустя шесть минут Ярмоленко благодаря рикошету от защитника оформил дубль.
На предстоящем чемпионате Европы — 2020 Украина выступит в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Кипр участия в турнире не примет.
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