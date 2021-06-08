Форвард ЦСКА Адольфо Гайч заявил о намерении остаться в Европе

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, во второй половине минувшего сезона выступавший на правах аренды за «Беневенто», высказался о своём будущем.



«Вторая половина прошлого сезона началась очень хорошо, я забил очень важный гол, а затем отличился за сборную. Аренда завершилась, в договоре была опция продления ещё на год. Этот вопрос ещё не решён, клуб разберётся с ним в ближайшее время. Мой план — остаться в Европе, для меня это приоритетный вариант. В этом сезоне мне не удалось освоиться так, как я хотел, поэтому я собираюсь этим заняться. В Италии мне было проще, хоть команда и не добилась своей цели. Там мне было комфортнее», — цитирует Гайча TyC Sports.



«Беневенто» арендовал Гайча у ЦСКА в зимнее трансферное окно на шесть месяцев с возможностью продления на один год, если сыграет 50 процентов матчей. Итальянский клуб может выкупить права на 22-летнего аргентинца за € 11 млн после истечения аренды.

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