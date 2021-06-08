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В сборной России не выявлено заражённых коронавирусом перед вылетом на матчи Евро-2020

В сборной России не выявлено заражённых коронавирусом перед вылетом на матчи Евро-2020
Михаил Рождественский
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Сборная России прошла очередную проверку на заражение коронавирусом, сообщается в телеграм-канале национальной команды.

По данным третьего за время сборов тестирования ПЦР по линии УЕФА, которое прошло накануне утром, 7 июня, все результаты оказались отрицательными. 10 июня сборной предстоит в полном составе вылететь в Санкт-Петербург, где она проведёт два стартовых матча чемпионата Европы — 2020.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией.

Календарь Евро-2020
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