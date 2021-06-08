Александр Зинченко показал снимок УЗИ с будущим ребёнком

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко поделился с подписчиками в «Инстаграме» фотографией будущего первенца.



4 июня футболист объявил, что его жена, Влада Седан, беременна. Накануне, 7 июня, украинская национальная команда разгромила Кипр в товарищеском матче. Зинченко забил один из голов, реализовав пенальти, и отпраздновал его, засунув мяч под футболку.



«На одной волне с», — написал Зинченко, опубликовав фото своего празднования и снимок УЗИ, на котором виден его будущий ребёнок.

Чемпионат Европы по футболу — 2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Украина на групповом этапе выступит с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

Видеообзор матча Украина — Кипр: