Александр Зинченко показал снимок УЗИ с будущим ребёнком

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко поделился с подписчиками в «Инстаграме» фотографией будущего первенца.
4 июня футболист объявил, что его жена, Влада Седан, беременна. Накануне, 7 июня, украинская национальная команда разгромила Кипр в товарищеском матче. Зинченко забил один из голов, реализовав пенальти, и отпраздновал его, засунув мяч под футболку.
«На одной волне с», — написал Зинченко, опубликовав фото своего празднования и снимок УЗИ, на котором виден его будущий ребёнок.
Чемпионат Европы по футболу — 2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Украина на групповом этапе выступит с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.
Видеообзор матча Украина — Кипр:
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