«Атлетико» предложил «Манчестер Сити» обменяться звёздными полузащитниками

Мадридский «Атлетико» и «Манчестер Сити» могут осуществить обмен футболистами в летнее трансферное окно.



Как сообщает The Times, «матрасники» предложили «горожанам» обменяться звёздными полузащитниками. По их задумке Сауль Ньигес переберётся в Англию, а в обратном направлении отправится Бернарду Силва. При этом формально сделка может быть оформлена не как обмен, а как два отдельных трансфера, что поможет клубам избежать нарушений финансового фэйр-плей. Отмечается, что «Атлетико» оценивает Сауля в € 70 млн.



Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может продать Силву летом, чтобы выручить средства для покупки нового нападающего. Саулем, по информации СМИ, интересуется «Ювентус».



Контракт 26-летнего Бернарду с «Манчестер Сити» рассчитан до 2025 года. Соглашение Сауля, которому тоже 26 лет, с «Атлетико» действует до 2026-го.

Видео гола Силвы в ворота «Эвертона»: