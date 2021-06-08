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«Атлетико» предложил «Манчестер Сити» обменяться звёздными полузащитниками

«Атлетико» предложил «Манчестер Сити» обменяться звёздными полузащитниками
Михаил Рождественский
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Мадридский «Атлетико» и «Манчестер Сити» могут осуществить обмен футболистами в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Times, «матрасники» предложили «горожанам» обменяться звёздными полузащитниками. По их задумке Сауль Ньигес переберётся в Англию, а в обратном направлении отправится Бернарду Силва. При этом формально сделка может быть оформлена не как обмен, а как два отдельных трансфера, что поможет клубам избежать нарушений финансового фэйр-плей. Отмечается, что «Атлетико» оценивает Сауля в € 70 млн.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» может продать Силву летом, чтобы выручить средства для покупки нового нападающего. Саулем, по информации СМИ, интересуется «Ювентус».

Контракт 26-летнего Бернарду с «Манчестер Сити» рассчитан до 2025 года. Соглашение Сауля, которому тоже 26 лет, с «Атлетико» действует до 2026-го.

Видео гола Силвы в ворота «Эвертона»:

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