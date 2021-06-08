Игрок «Динамо» Лесовой: каминг-аут в футболе невозможен. Не все адекватно отреагируют

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой рассказал, что не считает признание в нетрадиционной сексуальной ориентации возможным в современном футболе.
«Я отношусь к этому нормально, но считаю, что совершить каминг-аут в футболе невозможно. Не все адекватно отреагируют», — приводит слова Лесового Sport24.
Напомним, ранее полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка высказался на тему гомосексуализма в футболе и призвал футболистов с нетрадиционной сексуальной ориентацией сделать каминг-аут. Немец заявил, что футболистов необходимо судить по игре, а не по принадлежности к той или иной сексуальной ориентации.
Летом 2020 года один из футболистов АПЛ опубликовал анонимное письмо, в котором рассказал о своей ориентации и выразил надежду, что когда-то сможет сделать это открыто.
- 8 июня 2021
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