Уткин: в свете скандала с формой ещё сильнее захотелось, чтобы Россия сыграла с Украиной

Известный блогер Василий Уткин вновь выразил желание увидеть встречу сборных России и Украины на предстоящем чемпионате Европы — 2020 после скандала с новой формой вторых.
Напомним, украинская команда выступит на Евро в экипировке, на которой размещена карта страны с Крымом в её составе. В России новая форма вызвала резкую реакцию.
«В свете этого скандала мне только ещё сильнее захотелось, чтобы сборные России и Украины сыграли на этом турнире. Разобраться, возможно это или нет, очень сложно, потому что очень сложная сетка в этот раз. Но это возможно — шанс на это есть. Почему я этого хочу? Потому что я не верю, что Миранчук и Малиновский, которые играют в одной команде, станут на поле выяснять, чей Крым. Потому что эта игра может показать, что между нашими странами возможен простой футбольный матч — адски интересный, чрезвычайно азартный, от которого невозможно будет оторваться и который, я думаю, надолго поставит рекорд смотрибельности — что в одной стране, что в другой», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.
- 8 июня 2021
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