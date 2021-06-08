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«Локомотив» расторг контракт с Лукой Джорджевичем

«Локомотив» расторг контракт с Лукой Джорджевичем
Михаил Рождественский
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Московский «Локомотив» в своём официальном «твиттере» сообщил о расторжении контракта с нападающим Лукой Джорджевичем по обоюдному согласию сторон.

«Желаем Луке удачи и успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении железнодорожников.

Джорджевич начинал карьеру на родине, в Черногории, а в 2012 году перебрался в Россию, подписав контракт с «Зенитом». В течение семи лет уходил из санкт-петербургского клуба в аренду в «Твенте», «Сампдорию», «Понферрадину» и тульский «Арсенал». В 2019 году перешёл в «Локомотив», однако не сумел закрепиться там из-за травмы и прошлым летом вновь ушёл в аренду в «Арсенал».

В минувшем сезоне 26-летний форвард принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил два гола.

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