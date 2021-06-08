«Без маски выгоняют, но пиво пить можно». Финны критикуют организацию Евро в Петербурге

Финское издание Ilta-Sanomat раскритиковало организацию чемпионата Европы – 2020 в Санкт-Петербурге. В частности, финнам непонятен «беспорядок» с ковидными правилами: за отказ надеть маску могут выгнать со стадиона, но при этом болельщикам разрешено употреблять пиво, что с надетой маской не представляется возможным.
«Коронавирусные ограничения чемпионата Европы в Санкт-Петербурге превращаются в беспорядок: пить пиво в собственном кресле можно, но тех, кто без масок, по-прежнему планируют выгонять со стадиона.
Около 30 тысяч зрителей будут допущены на матчи в Санкт-Петербурге. Основное строгое ковидное требование касается ношения маски. Но в то же время на стадионе продаётся пиво, которое можно пить на своём месте. Но пить его, не сняв маску, не представляется возможным. Это говорит об общей небрежности России в отношении коронавируса.
Таким образом, не нужно быть гадалкой, чтобы предсказать: большая часть зрителей купит бокал пива, что позволит оставаться на своём месте без маски на протяжении всей игры», — пишет Ilta-Sanomat.
Напомним, Евро должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
- 8 июня 2021
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