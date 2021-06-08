Хвича Кварацхелия: переговоры с «Лидсом» были. Они могут возобновиться

Полузащитник «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия подтвердил информацию о возможном переходе в «Лидс Юнайтед».



«Переговоры с «Лидсом» были. Они могут возобновиться. Не люблю говорить наперёд. Мне кажется, самым интересным опытом было бы поработать с Юргеном Клоппом. Моя главная цель — выиграть Лигу чемпионов, и я сделаю всё для этого!» — цитирует Хвичу Sportall.ge со ссылкой на «Рустави 2».



Ранее сообщалось об интересе к Кварацхелии со стороны многих европейских клубов. Среди них, помимо «Лидса», — «Ювентус», «Милан», «Аталанта», «Бавария» и «Аякс». В завершившемся розыгрыше Российской Премьер-Лиги 20-летний хавбек принял участие в 23 матчах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

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