Смотри матч Бельгия — Россия вместе с «Чемпионатом». Футбольная вечеринка в центре Москвы

«Чемпионат» приглашает всех читателей стать участниками самых футбольных вечеринок этого лета – это праздник для тех, кому скучно болеть дома на диване. С 11 июня по 11 июля 2021 года легендарное Hard Rock Café на Старом Арбате превратится в настоящий «Дом болельщика». В окружении болельщиков сборной России можно не только посмотреть главные матчи ЧЕ-2020, но и здорово провести время задолго до начала игр.
Первая вечеринка «Чемпионата» пройдёт 12 июня в преддверии матча Бельгия – Россия. Футбольных знатоков порадует квиз о любимых игроках и командах. За настрой на игру будет отвечать весёлая рок-группа с репертуаром из любимых песен. Ведущий и DJ подготовят призы для самых активных, а подарки от «Чемпионата» получат все пришедшие на мероприятие! Комментирует игру и общается с гостями Кирилл Дементьев. Начинаем в 18:00!
Вход свободный! Бронь столов: +7(499) 241-43-42, +7(499) 252-95-70, +7(499) 252-95-73. Количество мест ограничено.
- 8 июня 2021
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