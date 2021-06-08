Чернышов: когда едешь в Азию, финансы в приоритете. В моём случае они сыграли важную роль

Российский тренер Андрей Чернышов признался, что решился возглавить индийскую команду «Мохаммедан» во многом из-за финансовых условий, которые ему предложили.



«Когда ты рассматриваешь предложения в Европе, то можешь пойти на уступки в плане финансов из-за целей команды. А когда едешь в Азию или арабские страны, то финансовый вопрос в приоритете. Здесь он тоже сыграл важную роль. Руководство предложило мне контракт по схеме «1+1+1». В первый год боссы хотят увидеть боеспособную команду, а потом бороться за чемпионство. Но я не вчера родился, понимаю, что все хотят результат сразу. Так что требования будут максимальными. Со стороны клуба логично предложить такой контракт, они хотят посмотреть на мою работу. Можно ведь подписать на 10 лет, а закончить через месяц.



Условия действительно хорошие. Я работал в Кувейте, Саудовской Аравии, есть с чем сравнить… В каждой стране есть богатые люди, которые любят футбол. Видимо, в этом клубе тоже обеспеченные спонсоры», — сказал Чернышов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.