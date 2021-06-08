«Как дела, Бельгия?» Де Брёйне прибыл в расположение сборной после операции

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне присоединился к сборной Бельгии в преддверии чемпионата Европы – 2020. Ранее футболист перенёс операцию после перелома костей носа и левой глазницы в финале Лиги чемпионов с «Челси» (0:1). О своём возвращении Де Брёйне сообщил в «Твиттере», подписав пост с фотографией фразой «Как дела, Бельгия?»
Возвращение Де Брёйне на одной из пресс-конференций прокомментировал главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.
«Он чувствует себя хорошо. Это не такая операция, которая мешает вернуться к активности. Наоборот, эта операция позволяет начать готовиться раньше. Всё было сделано в нужное время, и это позитивная новость для нас перед Евро. Всегда правильнее восстанавливаться медленно. Теперь нам придется осторожно наращивать темпы восстановления», — приводит слова Мартинеса издание RTBF.
Отмечается, что в матче с Россией Де Брёйне сыграть не сможет. Он будет готов к матчу второго тура группового этапа с национальной командой Дании.
Матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 Бельгия — Россия состоится 12 июня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22:00 мск. Соперниками сборных Бельгии и России по группе В являются Дания и Финляндия.
- 8 июня 2021
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