«Меня не устраивало число скандалов». Хачатурянц — об уходе Калошина

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц высказался об уходе руководителя проекта VAR в России Леонида Калошина.

«Калошину мы благодарны за работу, которую он провёл, он стоял у истоков. Но больше никаким образом взаимодействовать с VAR он не будет. У Леонида закончился договор с РФС. Я высказал точку зрения, что мы не будем продолжать работу. Меня не устраивало количество скандалов, которые были вокруг VAR. И то положение, когда судьи получают разные сигналы по трактовке одного момента от руководителей департамента судейства и руководителя VAR», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Напомним, 3 июня руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин покинул Российский футбольный союз в связи с истечением срока договора.