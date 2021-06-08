«Меня не устраивало число скандалов». Хачатурянц — об уходе Калошина

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц высказался об уходе руководителя проекта VAR в России Леонида Калошина.
«Калошину мы благодарны за работу, которую он провёл, он стоял у истоков. Но больше никаким образом взаимодействовать с VAR он не будет. У Леонида закончился договор с РФС. Я высказал точку зрения, что мы не будем продолжать работу. Меня не устраивало количество скандалов, которые были вокруг VAR. И то положение, когда судьи получают разные сигналы по трактовке одного момента от руководителей департамента судейства и руководителя VAR», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Напомним, 3 июня руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин покинул Российский футбольный союз в связи с истечением срока договора.
- 8 июня 2021
-
16:56
-
16:52
-
16:49
-
16:44
-
16:38
-
16:32
-
16:28
-
16:19
-
16:18
-
16:15
-
16:12
-
16:07
-
16:02
-
16:01
-
15:46
-
15:41
-
15:39
-
15:23
-
15:12
-
15:08
-
15:03
-
14:45
-
14:39
-
14:30
-
14:22
-
14:20
-
14:10
-
14:09
-
14:07
-
14:06
-
13:48
-
13:45
-
13:17
-
13:15
-
12:56