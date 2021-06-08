Хачатурянц: мне поступало предложение стать президентом РПЛ, но хочу доделать свою работу

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц подтвердил, что получал предложение стать президентом Российской Премьер-Лиги.
«Вы знаете, что предложение поступало, отрицать бессмысленно. С уважением отношусь к Прядкину, он делает максимальное для РПЛ. Очень хочу доделать работу, которую начал, хочу закончить эти реформы. Уверен, с моей командой мы сможем сделать серьёзный шаг. Я хочу довести до конца то, что начал. С огромным оптимизмом смотрю на следующий сезон. Этот оптимизм дала мне встреча с судьями, которая была очень откровенной. Обсуждались и не совсем приятные вещи. Но я искренне поверил, что те, кто остался, искренне любят профессию и не пересекут определённые флажки.
Прядкин же все свои силы и возможности положил на то, чтобы РПЛ стала лучше. Всегда есть критики и недовольные люди, но есть главное правило — системность работы может привести к результату. Моя команда понимает требования к системности, в РПЛ то же самое. Уверен, энтузиазма там не меньше. Дюков высказал свою точку зрения по этому поводу: необходимо довести до логического завершения любое дело, которое ты начал», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 8 июня 2021
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