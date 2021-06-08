Хачатурянц: с огромной долей вероятности Лапочкин не причастен к тому, в чём его обвиняют

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц высказался о ситуации арбитра Сергея Лапочкина, отстранённого от футбольной деятельности за то, что не сообщил в УЕФА о попытке влияния на результат.



«Решение УЕФА принимается сегодня. К сожалению, он допустил ошибку. Если бы УЕФА разрешил Лапочкину пройти полиграф, чтобы доказать свою невиновность, на 99 процентов он бы прошёл. С огромной долей вероятности Лапочкин не причастен к тому, в чём его обвиняют. Надеюсь, решение позволит оставить Лапочкина в профессии. Был контакт с клубом, о котором он не доложил. Человек, который пытался его коррумпировать, был пойман», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Напомним, в 2020 году появилась информация, что российский судья, обслуживавший один из матчей «Спартака», мог быть причастен к ставкам на тотализаторе. Сообщалось, что речь может идти о Лапочкине. Судья проходил проверку на полиграфе, но это не было связано со ставками.