«Кто-то может с пистолетом угрожать». Хачатурянц объяснил запрет заходить в судейскую
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Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц объяснил, чем обусловлен запрет на посещение судейской сотрудниками футбольных клубов.
«Я не ханжа, сам могу выпить, но если ты в данном случае сидишь с представителями команды в ресторане и распиваешь алкоголь, то на это ты не имеешь никакого права.
Заходить в судейскую — каждый считает это нормой. Но если судья этого не хочет, не хочет слышать твои эмоции. У кого-то эмоции переходят границы, кто-то может с пистолетом зайти и угрожать, кто-то без пистолета угрожать. Как определять эту форму? Было принято единое правило — никто не имеет права заходить в судейскую. Это закон», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
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