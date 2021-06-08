«Кто-то может с пистолетом угрожать». Хачатурянц объяснил запрет заходить в судейскую

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц объяснил, чем обусловлен запрет на посещение судейской сотрудниками футбольных клубов.

«Я не ханжа, сам могу выпить, но если ты в данном случае сидишь с представителями команды в ресторане и распиваешь алкоголь, то на это ты не имеешь никакого права.

Заходить в судейскую — каждый считает это нормой. Но если судья этого не хочет, не хочет слышать твои эмоции. У кого-то эмоции переходят границы, кто-то может с пистолетом зайти и угрожать, кто-то без пистолета угрожать. Как определять эту форму? Было принято единое правило — никто не имеет права заходить в судейскую. Это закон», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.