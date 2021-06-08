Андрей Шевченко назвал главную задачу сборной Украины на Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в преддверии чемпионата Европы – 2020 высказался о соперниках и задачах своей команды на континентальном первенстве.

«Наша главная задача — выход из группы. Мы понимаем, что против нас сыграют очень хорошие команды. В нашей группе есть явный фаворит — сборная Нидерландов. Австрия — это команда, которая на высоком уровне провела отборочный турнир и показывала хорошую игру. В её составе сильные игроки, у неё есть определённый стиль, за счёт которого она добивается результата.

Северная Македония — тоже очень приличная команда. Это показали и отборочные матчи чемпионата Европы, и победа над сборной Германии (в квалификации ЧМ-2022. – Прим. «Чемпионата»). Эту команду ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. В её составе тоже есть качественные футболисты, которые всегда могут показать хорошую игру», — приводит слова Шевченко официальный сайт УЕФА.