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Андрей Шевченко назвал главную задачу сборной Украины на Евро-2020

Андрей Шевченко назвал главную задачу сборной Украины на Евро-2020
Максим Хрущ
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в преддверии чемпионата Европы – 2020 высказался о соперниках и задачах своей команды на континентальном первенстве.

«Наша главная задача — выход из группы. Мы понимаем, что против нас сыграют очень хорошие команды. В нашей группе есть явный фаворит — сборная Нидерландов. Австрия — это команда, которая на высоком уровне провела отборочный турнир и показывала хорошую игру. В её составе сильные игроки, у неё есть определённый стиль, за счёт которого она добивается результата.

Северная Македония — тоже очень приличная команда. Это показали и отборочные матчи чемпионата Европы, и победа над сборной Германии (в квалификации ЧМ-2022. – Прим. «Чемпионата»). Эту команду ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. В её составе тоже есть качественные футболисты, которые всегда могут показать хорошую игру», — приводит слова Шевченко официальный сайт УЕФА.

Календарь Евро-2020
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