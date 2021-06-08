«Верх непрофессионализма». Хачатурянц осудил Мешкова, который не пожал руку Слуцкому

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц высказался о поступке арбитра Виталия Мешкова, который отказался пожать руку главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому после одного из матчей.
«Обсудили с судьями и слова Слуцкого. Слуцкий — эмоциональный тренер, я говорил с ним, с руководителем клуба. Они понимают, что оскорблять нельзя. Но верх непрофессионализма — не пожать поданную руку.
Я объяснил, что если вы встретили Слуцкого на улице, то можете перейти на другую сторону, но на матче, где этот человек представляет клуб, так делать нельзя. Ребята меня услышали. Футбол — это эмоции, мы всё делаем для болельщиков. Этот вопрос был исчерпан, я почувствовал понимание со стороны коллег», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 8 июня 2021
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