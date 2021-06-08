«Артём Шмейхель против Миранчука и компании». Сборная России тестирует Дзюбу на воротах

На одной из тренировок в преддверии чемпионата Европы – 2020 сборная России протестировала вратарские навыки нападающего национальной команды Артёма Дзюбы.
Пресс-служба сборной России на своём YouTube-канале опубликовала ролик, на котором Дзюба в роли голкипера пытается отражать штрафные удары и пенальти в исполнении партнёров. На видео попали как неожиданно уверенные сейвы, так и комичные фейлы Артёма на ленточке. Забавно, что ролик назван «Артём Шмейхель против Миранчука и ко».
Евро должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
- 8 июня 2021
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