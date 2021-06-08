«Меня до сих пор трясёт от этой фамилии». Зарема Салихова — о Кокорине

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, которая недавно покинула совет директоров московского клуба, ярко отреагировала на вопрос об экс-футболисте красно-белых Александре Кокорине, который ныне защищает цвета «Фиорентины».

В телеграм-канале Заремы Салиховой один из подписчиков поинтересовался, почему Кокорин не выходил на поле в матчах с санкт-петербургским «Зенитом» и «Сочи». На что спутница Федуна ответила: «Не спрашивайте про него. Меня до сих пор трясёт от этой фамилии».

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2020 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.