Червиченко: РФС может взять цыгана с золотыми зубами. Мало чем будет отличаться от Кашшаи

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал уход главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи и возможный приход на его место Милорада Мажича.
«Возможный уход Кашшаи — это правильно. Туда же — с левой под зад Калошину, а с правой под зад Кашшаи. И новости про возможный приезд Мажича тоже считаю глупостью. Вообще, смотря какой иностранец приезжает, конечно. Если бы приглашали немца или голландца, который из законопослушной страны, 10 раз подумает и 20 раз перекрестится перед принятием решения — понятно. Но они почему-то пытаются взять людей, которые изначально из тех территорий, которые склонны к аферам. Мне непонятно это, РФС может с таким же успехом взять цыгана из табора с золотыми зубами и посадить на пост. Цыган мало чем будет отличаться от Кашшаи.
Если вы уж берёте иностранца, он должен быть из страны максимального законопослушания, а брать ребят из бывшей Югославии… Ну вы ещё румына возьмите, будет ещё смешнее. Ну или наших берите, на них будет влияние, и можно будет поговорить с ними. С итальянцами тоже пробовали, Розетти был вообще главарь всего, что у нас происходило. Надо максимально отходить от людей с проблемных территорий, где «кручу-верчу» является нормой жизни», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 8 июня 2021
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