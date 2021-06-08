Шевченко: сборная Украины может менять систему игры под каждого соперника

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в преддверии чемпионата Европы – 2020 высказался о системе игры своей команды, а также назвал имена лидеров украинской сборной.
«У нас прочный костяк: начиная от нашего капитана и вратаря Пятова и поднимаясь по каждой линии, у нас есть игроки, которые обладают определённым опытом и качествами. Однозначно я считаю, что Малиновский, Зинченко, Ярмоленко — это топ-игроки.
Малиновский выдал очень хороший сезон в «Аталанте». Зинченко тоже провёл великолепный сезон в «Манчестер Сити», был близок к выигрышу Лиги чемпионов. Это, конечно, расширяет наши возможности. Но очень важно, чтобы эти игроки подошли к турниру в хорошем психологическом состоянии, впрочем, как и в физическом.
Мы готовим команду к решению её задач. Самое главное — у нас есть свой стиль, от которого мы ни в коем случае не будем отказываться. Мы всегда придерживаемся наших принципов. За последний год мы однозначно стали более гибкими в тактическом плане. Мы можем менять систему игры, но не отказываемся от своих принципов.
Мы можем скорректировать систему в рамках индивидуального подхода к каждому сопернику. Это может быть 4-3-3 или 3-5-2, но принципы игры ни в коем случае не будут меняться», — приводит слова Шевченко официальный сайт УЕФА.
- 8 июня 2021
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