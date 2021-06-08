Все футболисты сборной России, кроме Кудряшова и Самошникова, тренируются в общей группе

Сборная России продолжает готовиться к предстоящему чемпионату Европы. Сегодня, 8 июня, подопечные Станислава Черчесова проводят очередную тренировку на сборе.
На тренировке присутствуют 27 футболистов. Защитник «Антарьяспора» Фёдор Кудряшов и игрок «Рубина» Илья Самошников остались в отеле и занимаются по индивидуальной программе, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе сборной России.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
- 8 июня 2021
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