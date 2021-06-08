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Okko Спорт бесплатно покажет товарищеские матчи сборных Испании, Франции и Португалии

Okko Спорт бесплатно покажет товарищеские матчи сборных Испании, Франции и Португалии
Алексей Ласнов
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Okko Спорт бесплатно покажет вечерние товарищеские матчи для абсолютно всех пользователей, в том числе и тех, кто не имеет подписки. Трансляции матчей будут доступны в прямом эфире и записи без дополнительной платы.

Расписание трансляций:

08 июня: Испания – Литва
08 июня: Франция – Болгария
09 июня: Португалия – Израиль
10 июня: США – Коста-Рика

Регистрируйтесь, подключайтесь к трансляциям и наслаждайтесь футболом на Okko Спорт.

Чемпионат Европы по футболу должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть в квартете с Бельгией, Данией и Финляндией.

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