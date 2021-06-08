Состоялась жеребьёвка предварительного раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022
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Сегодня, 8 июня, в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка предварительного раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022, сообщает пресс-служба УЕФА на официальном сайте организации.
За путёвку в первый отборочный раунд Лиги чемпионов сразятся четыре команды, которые примут участие в мини-турнире. В первом полуфинале турнира сыграют «Фольгоре» из Сан-Марино и «Приштина» (Косово). Участниками второго полуфинала станут «Торсхавн» (Фарерские острова) и «Интер Эскальдес» (Андорра).
Полуфиналы состоятся 22 июня, финал — 25 июня. Победитель сыграет в первом отборочном раунде Лиги чемпионов, первые матчи которого пройдут 6 и 7 июля, а ответные встречи — 13 и 14 июля.
Напомним, победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 стал «Челси».
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