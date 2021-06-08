«Зенит»: выдаём первую аккредитацию сезона журналисту «Чемпионата» Андрею Панкову

«Зенит» сообщил о выдаче первой аккредитации сезона-2021/2022 журналисту «Чемпионата» Андрею Панкову, ответив на твит ЦСКА об аккредитации комментатору Нобелю Арустамяну.
«Принимаем эстафету красивых жестов и выдаём первую аккредитацию нового сезона в пресс-ложу «Газпром Арены» Андрею Панкову», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита» в «Твиттере».
Ранее ЦСКА решил выдать первую аккредитацию на домашние матчи нового сезона журналисту и комментатору Нобелю Арустамяну, который не получил аккредитацию на предстоящий чемпионат Европы — 2020, так как его блокировал оргкомитет в Азербайджане.
Напомним, 30 апреля ЦСКА отказал Панкову в аккредитации на домашний матч с «Уфой». Впоследствии клуб снова разрешил журналисту «Чемпионата» работать на своих домашних встречах.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Одним из городов, которые примут соревнования, станет Санкт-Петербург.
- 8 июня 2021
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