«Зенит»: выдаём первую аккредитацию сезона журналисту «Чемпионата» Андрею Панкову

«Зенит» сообщил о выдаче первой аккредитации сезона-2021/2022 журналисту «Чемпионата» Андрею Панкову, ответив на твит ЦСКА об аккредитации комментатору Нобелю Арустамяну.

«Принимаем эстафету красивых жестов и выдаём первую аккредитацию нового сезона в пресс-ложу «Газпром Арены» Андрею Панкову», — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита» в «Твиттере».

Ранее ЦСКА решил выдать первую аккредитацию на домашние матчи нового сезона журналисту и комментатору Нобелю Арустамяну, который не получил аккредитацию на предстоящий чемпионат Европы — 2020, так как его блокировал оргкомитет в Азербайджане.

Напомним, 30 апреля ЦСКА отказал Панкову в аккредитации на домашний матч с «Уфой». Впоследствии клуб снова разрешил журналисту «Чемпионата» работать на своих домашних встречах.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Одним из городов, которые примут соревнования, станет Санкт-Петербург.