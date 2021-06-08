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В РФС подтвердили факт обращения в УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020

В РФС подтвердили факт обращения в УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020
Андрей Панков
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Служба коммуникаций РФС подтвердила, что организация направила обращение в УЕФА из-за формы сборной Украины на Евро-2020.

«Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания. Футбол — это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создаёт прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Напомним, на передней части формы, в которой сборная Украины будет выступать на предстоящем чемпионате Европы, изображён контур территории страны, который включает в себя полуостров Крым. В его центре расположился герб сборной Украины. Многие уже назвали это политической провокацией. Ранее в Госдуме призвали УЕФА запретить эту форму.

На групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет со сборными Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.

Календарь Евро-2020
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РФС обратится в УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020
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