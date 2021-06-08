РФС обратится в УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020
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Российский футбольный союз (РФС) обратится в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу формы сборной Украины на Евро-2020. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, близких к РФС.
«В РФС считают, что форма сборной Украины политизирована», — сообщил источник «Чемпионату».
Напомним, на передней части формы, в которой сборная Украины будет выступать на предстоящем чемпионате Европы, изображён контур территории страны, который включает в себя полуостров Крым. В его центре расположился герб сборной Украины. Многие уже назвали это политической провокацией. Ранее в Госдуме призвали УЕФА запретить эту форму.
На групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет со сборными Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.
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