РФС обратится в УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020

Российский футбольный союз (РФС) обратится в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу формы сборной Украины на Евро-2020. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, близких к РФС.

«В РФС считают, что форма сборной Украины политизирована», — сообщил источник «Чемпионату».

Напомним, на передней части формы, в которой сборная Украины будет выступать на предстоящем чемпионате Европы, изображён контур территории страны, который включает в себя полуостров Крым. В его центре расположился герб сборной Украины. Многие уже назвали это политической провокацией. Ранее в Госдуме призвали УЕФА запретить эту форму.

На групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет со сборными Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.