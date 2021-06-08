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Хавбек сборной Швеции и «Ювентуса» Кулушевски накануне Евро заразился коронавирусом

Хавбек сборной Швеции и «Ювентуса» Кулушевски накануне Евро заразился коронавирусом
Алексей Ласнов
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Полузащитник сборной Швеции и «Ювентуса» Деян Кулушевски заразился коронавирусной инфекцией.

«Во вторник мужская сборная отправилась в Гётеборг на последнюю часть сборов перед чемпионатом Европы. Деян Кулушевски остался в Стокгольме, потому что у него положительный результат теста на COVID-19», — сообщает пресс-служба футбольной ассоциации Швеции.

«Сегодня утром Деян сообщил бригаде медиков, что у него симптомы простуды. Деян был быстро проверен на коронавирус, и этот тест оказался положительным. С тех пор Деян был изолирован от остальной команды и не поехал с нами в Гётеборг», — заявил врач национальной сборной Андерс Валентин.

В команде надеются, что Кулушевски сможет вернуться в состав после матча с Испанией.

Чемпионат Европы для Швеции начнётся 14 июня, когда на стадионе «Ла Картуха» в Севилье пройдёт матч с Испанией.

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