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Стерлинг может перейти из «Манчестер Сити» в «Барселону»

Стерлинг может перейти из «Манчестер Сити» в «Барселону»
Григорий Петерсон
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Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может перейти в «Барселону» в ближайшее межсезонье. При этом в сделку, вероятно, включат сразу нескольких игроков каталонцев, так как руководство клуба не выделило много денег на трансферы, сообщает журналист Sky Sport Маттео Моретто в своём «твиттере».

Ранее стало известно, что англичанин недоволен количеством игрового времени, поэтому уже сообщил руководству о намерении покинуть клуб.

Напомним, в это межсезонье из «Манчестер Сити» в «Барселону» в качестве свободного агента перешёл Серхио Агуэро. По некоторым данным, аргентинец в стане каталонского клуба будет зарабатывать около € 6 млн в год.

В сезоне-2020/2021 Стерлинг провёл в АПЛ 31 игру, забил 10 голов и отдал 7 голевых передач, а в Лиге чемпионов нападающий в 11 матчах забил 1 гол и оформил 2 ассиста.

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