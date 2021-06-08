Стерлинг может перейти из «Манчестер Сити» в «Барселону»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может перейти в «Барселону» в ближайшее межсезонье. При этом в сделку, вероятно, включат сразу нескольких игроков каталонцев, так как руководство клуба не выделило много денег на трансферы, сообщает журналист Sky Sport Маттео Моретто в своём «твиттере».
Ранее стало известно, что англичанин недоволен количеством игрового времени, поэтому уже сообщил руководству о намерении покинуть клуб.
Напомним, в это межсезонье из «Манчестер Сити» в «Барселону» в качестве свободного агента перешёл Серхио Агуэро. По некоторым данным, аргентинец в стане каталонского клуба будет зарабатывать около € 6 млн в год.
В сезоне-2020/2021 Стерлинг провёл в АПЛ 31 игру, забил 10 голов и отдал 7 голевых передач, а в Лиге чемпионов нападающий в 11 матчах забил 1 гол и оформил 2 ассиста.
- 8 июня 2021
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