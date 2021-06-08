Червиченко: не понимаю смысла запрета формы Украины. Пусть они побегают, а мы посмеёмся

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал обращение РФС в УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020.

«Если мы говорим о том, что государство и чиновники обязаны постоянно отстаивать целостность государства, то не реагировать на эту форму нельзя. Обязаны как-то отреагировать. У нас позиция, что Крым наш и Украина никакого отношения к нему не имеет. Надо соблюсти все танцы с бубнами и прокричать все мантры. Если же мы говорим о желаемом результате, что кто-то запретит эту форму… не знаю. Пусть они в ней побегают, ничего страшного не будет. Мы поулыбаемся и посмеёмся, а большинство зрителей не поймёт в чём дело. История этой возни понятна жителям России, Украины и десяти процентам жителей бывшего СССР. Остальным вообще всё равно. Конечно, прописные процедуры нужно сделать и заявить о своём несогласии. Но, думаю, что не стоит долго теребить этот вопрос.



Я не понимаю смысл запрета этой формы. Если только потешить своё самолюбие. Но у них и так у бедолаг от «Северного потока-2» настроение не очень, а мы сейчас ещё заставим их закупать новые пакеты формы. Ситуация такая, что от слабости Украина не знает, что ей ещё сделать. Конечно, не особо приятно терять такие божественные территории. Ну вот так получилось. Пусть они ещё немного пострадают, даже в таком виде. От нас кусок не отвалится, а от них отвалился», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.