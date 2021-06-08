Финский журналист побывал в Санкт-Петербурге перед Евро и описал атмосферу

Финский журналист Ансси Карьялайнен посетил Санкт-Петербург в преддверии чемпионата Европы и рассказал о том, какая атмосфера царит в городе.
«Если вы приедете на Крестовский остров, вы не сможете не заметить, что город находится в предвкушении большого летнего футбольного праздника. Повсюду реклама, много довольно чётких указателей, которые направляют туристов по нужному адресу. Однако готово не всё. Например, двое мужчин, одетых в специальные жилеты, косили траву прямо за стадионом. Работы ещё достаточно — минимум на несколько часов.
Путь от другого конца острова до стадиона занимает более получаса, но туристам он придётся по душе, так как пролегает через ухоженный парк. Что касается конфликта с Украиной, здесь этого не ощущается. В городе также не было видно ни одного человека в футболке сборной России», — написал Карьялайнен в материале, опубликованном на сайте издания Iltalehti.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 8 июня 2021
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