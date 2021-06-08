Джикия: против Лукаку будет играть не Джикия, а сборная России

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча с национальной командой Бельгии.

«Бельгия – сильный соперник с игроками европейского уровня, игра будет хорошей. Матч пройдёт в России, поддержка будет гнать нас вперёд, и это небольшой плюс.

Как остановить Джикии Лукаку? Он является одним из лучших нападающих, но против Лукаку будет играть не Джикия, а сборная России.

Мы, безусловно, ждали этот Евро. Один из самых больших турниров в профессиональном футболе. Готовимся очень серьёзно», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.

Евро должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.