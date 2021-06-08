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Джикия прокомментировал отсутствие Кудряшова и игру Баринова в защите

Джикия прокомментировал отсутствие Кудряшова и игру Баринова в защите
Евгений Марков
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Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал травму Фёдора Кудряшова и игру Дмитрия Баринова на позиции центрального защитника.

«Отсутствие Кудряшова? Черчесов решил посмотреть на этой позиции Баринова, у которого был опыт игры в защите. Мы с ним общались на эту тему. Ему первое время было не очень комфортно, но он хорошо справился. А так Станислав Саламович будет принимать решение. Наша задача – лучше взаимодействовать.

Кудряшову – здоровья, скорее восстановиться и вернуться к нам обратно», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Евгений Марков.

Евро должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.

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