Савин: часть тренерского штаба Рыжикова нарушала режим на глазах у игроков

Блогер и экс-футболист Евгений Савин прокомментировал новость об уходе главного тренера ФК «Красава» Сергея Рыжикова.

«Сегодня все говорят о конфликте, но с моей стороны и стороны клуба конфликта нет. Я просто хочу, чтобы в моём клубе всё было по-другому.



В последний день первого сбора часть тренерского и административного штаба нарушала режим на глазах у футболистов на командном ужине и продолжила нарушать его вместо просмотра финала Лиги чемпионов.

У ребят на следующий день был один из важных дней в карьере, объявление, кто останется в команде, а «мы» орём песни и нарушаем на их глазах и когда команда находится на сборе. Про финал ЛЧ вообще молчу», — написал Савин на своей странице в «Инстаграме».

В апреле Рыжиков стал главным тренером клуба «Красава», принадлежащего Савину.