Марек Гамшик стал игроком «Трабзонспора»

«Трабзонспор» на официальном сайте объявил о переходе словацкого полузащитника Марека Гамшика. Контракт 33-летнего футболиста с турецким клубом рассчитан на два года.
Напомним, в марте этого года Гамшик стал игроком «Гётеборга», подписав контракт до 30 августа. За шведский клуб он провёл шесть матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Ранее Гамшик выступал за такие клубы, как «Слован», «Наполи» и другие команды.
С 2007 года Гамшик вызывается в сборную Словакии. Словацкая команда сыграет на групповом этапе Евро-2020 со сборными Польши, Испании и Швеции. Чемпионат Европы должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 8 июня 2021
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