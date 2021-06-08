«Барселона» может купить у «Ромы» Лоренцо Пеллегрини

Состав «Барселоны» в летнее трансферное окно может пополнить полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини, сообщает портал AS. Каталонский клуб стал искать новые варианты усиления после срыва перехода полузащитника «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдума, который принял предложение «ПСЖ».

По данным портала Transfermarkt, срок соглашения итальянца с римским клубом истекает летом 2022 года, поэтому каталонцы могут подписать полузащитника за сравнительно небольшие деньги. Руководство «Барсы» также рассматривает возможность включения в сделку кого-либо из своих игроков. Ранее сообщалось, что сине-гранатовые планируют расстаться с Миралемом Пьяничем и Франсишку Тринкау.

В минувшем сезоне Серии А Пеллегрини забил 7 голов и отдал 6 результативных передач, приняв участие в 34 играх чемпионата. До «Ромы» Лоренцо выступал за футбольный клуб «Сассуоло».