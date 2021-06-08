Из плейлиста сборной Украины на Евро-2020 удалили песни российских исполнителей

Из плейлиста сборной Украины в Spotify, приуроченного к предстоящему Евро-2020, пропали композиции российских исполнителей.
По информации «Пятого канала», в плейлист украинской сборной изначально было добавлено девять треков российских исполнителей. В список вошли три песни Моргенштерна («Дуло», «Новая волна» и Show), а также следующие треки: Dead Blonde – «Мальчик на девятке», 10AGE – «Нет интереса», NLO – «Не грусти», The Hatters/Dzharakhov – «Я делаю шаг», Slava Marlow – «Кому это надо» и Soda Luv/SQWOZ BAB – «Казантип». Однако на данный момент в плейлисте нет ни одного трека российского исполнителя. Большинство песен, входящих в список на данный момент, были добавлены четыре часа назад.
На групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет со сборными Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.
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