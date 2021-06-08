Лысов: жду предложения от «Локомотива». Это мой родной клуб

Защитник московского «Локомотива» Михаил Лысов высказался о своём будущем.
«Контракт? О будущем мне сказать нечего, жду разговоров и предложения от «Локомотива», это мой родной клуб. Больше мне сказать нечего», — сказал Лысов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Защитник пропустил значительную часть сезона из-за проблем с сосудами. Сегодня футболист сообщил, что получил медицинское заключение о допуске к спортивным соревнованиям. По словам главного врача сборной России Эдуарда Безуглова, ранее работавшего в «Локомотиве», у Лысова нет противопоказаний к занятиям спортом.
23-летний Лысов является воспитанником «Локомотива». В минувшем сезоне защитник принял участие в одном матче Российской Премьер-Лиги. Контракт игрока с клубом заканчивается летом 2021 года.
- 8 июня 2021
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