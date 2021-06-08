Источник: Маурицио Сарри подписал контракт с «Лацио»

Итальянский специалист Маурицио Сарри заключил контракт с «Лацио», сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, переговоры между сторонами завершены, соглашение подписано. Ожидается, что о назначении Сарри будет объявлено в ближайшее время. Ранее сообщалось, что контракт Сарри будет рассчитан на два года с зарплатой в € 3 млн. Также тренер получит € 500 тыс. в случае квалификации в Лигу чемпионов. В контракт будет включён пункт об автоматическом продлении контракта ещё на сезон.



62-летний Сарри находится без работы после ухода из «Ювентуса» в августе прошлого года. Под его руководством туринцы стали победителями Серии А сезона-2019/2020. В сезоне-2018/2019 итальянский специалист возглавлял «Челси», с которым стал обладателем Лиги Европы.

Новость по теме «Лацио» предложит Сарри контракт на два года с зарплатой € 3 млн