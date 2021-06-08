Исландия упустила победу над Польшей

В товарищеском матче сборная Исландии сыграла вничью с национальной командой Польши. Встреча проходила на стадионе «Мейски» в Познани и завершилась со счётом 2:2.

На 26-й минуте счёт открыл нападающий исландской команды Альберт Гудмундссон. Спустя восемь минут полузащитник поляков Пётр Зелиньски сравнял счёт, ему ассистировал Тымотеуш Пухач. Во втором тайме полузащитник сборной Исландии Биркир Бьярнасон вывел свою команду вперёд, голевую передачу отдал Гюдмюндюр Тоураринссон. На 87-й минуте нападающий польской команды Кароль Свидерский сравнял счёт.

Сборная Польши на чемпионате Европы сыграет с Испанией, Словакией и Швецией. Исландская команда не попала на турнир. Евро должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.